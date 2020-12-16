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تعتمد إرجاء انعقاد الجميعات العمومية للهيئات الرياضية

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الحكومة تعتمد إرجاء انعقاد الجميعات العمومية للهيئات الرياضية تعتمد إرجاء انعقاد الجميعات العمومية للهيئات الرياضية

مصراوي Masrawy

04:47 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لجنة مواجهة ، إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.​

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مصراوي Masrawy

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