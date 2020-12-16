"الملكية الفكرية" تنفذ جولات على محال الأجهزة الإلكترونية والمطبوعات

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مرحلتها الأولى تركزت على الحاسب الآلي والمطبوعات والمصنفات الصوتية

قامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بجولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية.

يأتي ذلك امتداداً للجولات الميدانية المعتادة التي تقوم بها الفرق التفتيشية على المنشآت العامة والمحال التجارية.

وتركزت الحملة خلال مرحلتها الأولى على محال أجهزة الحاسب الآلي والمطبوعات والمصنفات الصوتية والإلكترونيات، التي يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مزاولة نشاطها.

وأكدت الهيئة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.

تتيح الهيئة قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي @ saipksa ، أو البريد saip@saip.gov.sa ، أو الرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية