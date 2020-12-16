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الكنيسة لـ"مصراوي": استمرار وقف القداسات بالقاهرة والإسكندرية.. وهذا موقفنا من احتفالات الأعياد

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الكنيسة لـ"مصراوي": استمرار وقف القداسات بالقاهرة والإسكندرية.. وهذا موقفنا من احتفالات الأعياد الكنيسة لـ"مصراوي": استمرار وقف القداسات بالقاهرة والإسكندرية.. وهذا موقفنا من احتفالات الأعياد

مصراوي Masrawy

04:36 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كنائس القاهرة والإسكندرية مستمرة في وقف القداسات وكافة الخدمات الأخرى وكذلك تسبحة شهر كيهك، وذلك بسبب تفشي المستجد.

وأضاف حليم لمصراوي اليوم، أنه فيما يخص باقي الإيبارشيات، فإن الأمر متروك لكل أسقف أو مطران لتحديد موقف إيبارشيته بإقامة القداسات والتسبحات المسائية حسب الحالة الصحية في محافظته، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة سواء بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر بين القداسات، وكذلك تقسيم الحضور لعدد من القداسات أو تنظيمها بالحجز المسبق لمنع التجمعات.

وأشار متحدث الكنيسة إلى أن احتفالات رأس السنة هذا العام ستكون بدون شعب، وستقتصر علي كهنة الكنيسة و٥ شمامسة فقط.

وتابع حليم: "أما بالنسبة للعيد، فمازلنا نراقب الوضع الصحي وفي ضوء هذا سوف نتخذ القرار المناسب في وقتها".

وواصل: هناك عدة سيناريوهات للاحتفال في ظل جائحة كورونا والتي تسببت في وفاة عدد كبير من الكهنة، والسيناريوهات المطروحة هي: الأول أن نصلي كهنة وعدد محدود من الشمامسة كما حدث في عيد القيامة الماضي والسيناريو الثانى أن تتحسن الظروف الصحية فنصلى كهنة وأعداد محدودة من الشعب، والسيناريو الثالث أن تكون أفضل جدا فنصلي كهنة وأعداد أكبر من الشعب.

واختتم: كل هذا يتوقف على الوضع الصحي العام في البلد ونحن نتابع تطورات الأوضاع الصحية أول بأول وستتخذ الكنيسة القرارات المناسبة في حينها ونصلي إلى الله أن يرفع عن والعالم الوباء والأمراض وتعود الحياة إلى طبيعتها.

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