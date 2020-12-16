أخبار عاجلة

"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ" -
عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة -
الكويت تغلق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية بدءًا من مساء اليوم حتى 1 يناير -
محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد -
بسبب "نوع كورونا الجديد".. مطار سوهاج الدولي يلغي 3 رحلات جوية -
"بحبه من على الفيس".. ننشر اعترافات عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين -
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد -
لبنان: خاطفو سفينة البضائع قبالة سواحل نيجيريا أطلقوا سراح البحارة اللبنانيين -
الصحة اللبنانية توصي بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا -
النمسا: لن نغلق حدودنا مع بريطانيا وننتظر رأي العلماء بشأن السلالة الجديدة لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

للتصالح.. تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في الكسب غير المشروع لـ 11يناير

Print
للتصالح.. تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في الكسب غير المشروع لـ 11يناير للتصالح.. تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في الكسب غير المشروع لـ 11يناير

مصراوي Masrawy

04:18 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه، لجلسة 11 يناير، لاتخاذ إجراءات التصالح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح. م. ع"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان. ا. م" و "ماجدولين. م. خ"، و"سهام. ا. م" وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

شبكة عيون الإخبارية