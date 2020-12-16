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مصدر بالصحة: ننتظر "موافقة واحدة" لبدء التطعيم بلقاح كورونا

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مصدر بالصحة: ننتظر "موافقة واحدة" لبدء التطعيم بلقاح كورونا مصدر بالصحة: ننتظر "موافقة واحدة" لبدء التطعيم بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:07 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تنتظر موافقة من هيئة الدواء المصرية، على لقاح "سينوفارم" الصيني؛ لبدء التطعيم به للفئات ذات الأولوية.

كانت تسلمت أول شحنة من لقاح المستجد، الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية "سينوفارم" نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة وقتها أن اللقاح الذي يتم تناوله على جرعتين بفاصل 21 يوماً، سيكون مجاناً، وتعطي الأولوية للطاقم الطبي والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وعاد المصدر المسؤول بالوزارة للتأكيد أن الوزارة تستعد حالياً لبدء تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات العزل باللقاح، على أن يتم تدشين موقعا إلكترونيا لتسجيل الفئات ذات الأولوية للتطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال: "وصلتنا شحنة من اللقاح وننتظر شحنات جديدة قادمة.. ما ننتظره هو موافقة هيئة الدواء على استخدام الطوارئ للقاح في مصر لبدء التطعيم محلياً".

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