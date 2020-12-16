وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثانى للخلايا الجذعية

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مصراوي Masrawy

كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخلايا الجذعية، الذي تنظمه جامعة المنصورة بعنوان "خطوة نحو التجارب السريرية"، وكذلك فعاليات المؤتمر السادس لمركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السري بعنوان "الملتقى المصري الفرنسي العشرين لعلم المناعة الإكلينيكية وتوافق الأنسجة".

وحسب بيان وزار ة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أشار عبدالغفار إلى أن البحوث في مجال الطب التجديدي قطعت شوطًا طويلًا، واكتسبت نتائجها قوة وانتشارًا كبيرين على المستوى الدولي، وفتحت أبواب أمل واسعةً لمواجهة العديد من الأمراض التي طالما استعصى علاجها على العلماء، لافتًا إلى إننا في السنوات الأخيرة عايشنا خطوةً أكبر في مجال التطبيقات البحثية في هذا المجال حيث دخل العلاج بالخلايا الجذعية مرحلة التجارب السريرية، مشيرًا إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، شهدت تسابق المراكز البحثية المرموقة حول العالم في العديد من التجارب السريرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، على أهمية التعاون المصري الفرنسي وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال المناعة والذي يتطور سريعا بتطور الأمراض واستخدام الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض، مشيرًا إلى أن الجامعة تشارك في برنامج الجينوم من خلال مركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السرى بالجامعة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يلقى دعم كامل من وزارة التعليم العالي ينعكس على تطور البحث العلمي في مصر وإيجاد طرق حديثة لعلاج العديد من الأمراض.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر محاضرة عن استخدام الخلايا الجذعية في علاج مرضى السكر بمختلف مشاكلهم وكيفية زراعة الخلايا الجذعية بطرق مختلفة وطرق الحماية من رفض الجسم للخلايا المزروعة.

كما استعرض البروفيسور دومينيك شارون تقريرًا حول علاقة أثر التنوع الجيني على حدوث الأورام وطرق العلاج وبخاصة العلاج الموجه للقضاء على الأورام السرطانية.

كما قدم البروفيسور فليب منشيه محاضرة عن التجارب السريرية باستخدام الخلايا الجذعية في علاج الالتهاب التنفسي الحاد الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يتناول الجديد فى التجارب السريرية في مجال العلاج الخلوي والطب التجددي، فضلًا عن الجديد في علاج المصابين بفيروس كورونا وبخاصة استخدام الخلايا الجذعية من الحبل السري في الجائحة، وبحضور 100 مشارك في مجال استخدام الخلايا الجذعية، كما يحاضر في المؤتمر نخبة من كبار العلماء في مجال العلاج بالخلايا الجذعية من دول (مصر - فرنسا - ألمانيا - صربيا - أيرلندا - إنجلترا - السعودية)، كما يشارك في المؤتمر مجموعة من شباب الباحثين المتخصصين في شتى مجالات الطب التجددي.