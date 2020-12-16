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ضربات برق.. الأرصاد تنشر صور أقمار صناعية لأماكن سقوط الأمطار

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مصراوي Masrawy

03:41 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر إصدارات الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة علي مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرئيسية بموقع فيسبوك، يصاحب السحب سقوط الأمطار وتكون متوسطة الشدة تزداد حدتها على شمال شرق البلاد ومدن القناة وشمال سيناء تكون غزيرة وقد يصاحبها ضربات البرق من حين إلى آخر.

وأشارت الهيئة أن التحسن في حالة الطقس سيكون آخر اليوم.

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