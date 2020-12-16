أخبار عاجلة

"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ" -
عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة -
الكويت تغلق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية بدءًا من مساء اليوم حتى 1 يناير -
محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد -
بسبب "نوع كورونا الجديد".. مطار سوهاج الدولي يلغي 3 رحلات جوية -
"بحبه من على الفيس".. ننشر اعترافات عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين -
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد -
لبنان: خاطفو سفينة البضائع قبالة سواحل نيجيريا أطلقوا سراح البحارة اللبنانيين -
الصحة اللبنانية توصي بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا -
النمسا: لن نغلق حدودنا مع بريطانيا وننتظر رأي العلماء بشأن السلالة الجديدة لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. نائب محافظ المنوفية في زيارة للمخبز المليوني بالعراقية

Print
بالصور.. نائب محافظ المنوفية في زيارة للمخبز المليوني بالعراقية بالصور.. نائب محافظ المنوفية في زيارة للمخبز المليوني بالعراقية

مصراوي Masrawy

04:09 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء أعمال التشغيل التجريبي للمخبز المليوني بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء، والمقام على مساحة 675م2 بإجمالي تكلفة 2مليون و700 ألف جنيه تمهيدًا لافتتاحه.

وشاهد نائب المحافظ المخبز ومراحل تشغيل خط الإنتاج، للتأكد من جاهزيته للتشغيل، واطمئن من أصحاب المخبز عن كمية الإنتاج اليومي للمخبز ومدى توافر حصة المخبز من الدقيق، كما تأكد من مواصفات رغيف الخبز .

وخلال جولته بمدينة الشهداء شهد نائب المحافظ، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع بورسعيد بمدخل المدينة بطول 1600 متر، بتكلفة تقرب من 6 ملايين جنيه، وتابع أعمال الرصف وإنشاء الأرصفة والبلدورات، فضلًا عن زراعة الأعمدة الديكورية، في إطار رفع كفاءة وتحسين الطرق الرئيسية والفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

شبكة عيون الإخبارية