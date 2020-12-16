سكرتير عام محافظة المنوفية يتفقد لجان التصالح في الباجور

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

تفقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، مدينة الباجور؛ لمتابعة بعض المشروعات وأعمال لجان التصالح، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ومتابعة أعمال الرصف التي تُجرى داخل المركز.

شملت الجولة المرور على الوحدة المحلية بالباجور، وتفقد سير عمل اللجان المختصة بالتصالح، ووجه رئيس المدينة بعمل معاينة للمباني المخالفة قبل دفع الرسوم، واستخراج نموذج 3، للتأكد من وجود المخالفة على الطبيعة وتكليف نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، لتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، كما وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مركز المعلومات وشبكات المرافق، لتدريب وحدة المتغيرات المكانية على تدقيق الإحداثيات لطلبات التصالح.

وخلال الجولة تفقد السكرتير العام أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الباجور، ووجه رئيس المدينة بضرورة عمل حصر للباكيات والأكشاك المزمع تسليمها للبائعين عن طريق الطلبات المقدمة منهم، حفاظًا على حقوقهم على أن تكون الأولوية للبائعين المتواجدين بالسوق حاليًا.

ومر السكرتير العام على شارعي الجمهورية والجلاء لمتابعة أعمال الرصف والتطوير، وأثناء الجولة لاحظ السكرتير العام تنفيذ أحد المواطنين أعمال بناء وتعلية ببرج بجوار الكوبري العلوي، وكلف رئيس المدينة بإيقاف الأعمال لحين فحص الرخصة والتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الخاصة بالبناء.