ضبط سيارة نقل مُحملة بـ 600 كيلو ذهب في أسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان من ضبط (حوالي 20 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب وزنت حوالى 600 كيلو جرام - مولد كهربائي –أسطوانة بوتاجاز) مُحملة على (سيارة نقل) قيادة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.