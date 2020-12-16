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وفق بروتوكولات محددة.. "الآسيوي" يسمح للجماهير بحضور نهائي الأبطال

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وفق بروتوكولات محددة.. "الآسيوي" يسمح للجماهير بحضور نهائي الأبطال وفق بروتوكولات محددة.. "الآسيوي" يسمح للجماهير بحضور نهائي الأبطال

وفق بروتوكولات محددة..

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: إنه بإمكان الجماهير حضور نهائي دوري أبطال آسيا 2020، الذي يجمع بيرسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، السبت المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل وبروتوكولات الحضور خلال اليومين المقبلين.

وسيكون نهائي هذا العام الأول منذ عام 2012 الذي يجري من مباراة واحدة، وكذلك المرة الأولى التي يقام فيها النهائي على ملعب محايد منذ عام 2010؛ حيث يأتي ذلك ضمن التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق والحكام وكافة أطراف اللعبة في ظل جائحة كوفيد-19.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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