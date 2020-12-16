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ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس

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ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس

مصراوي Masrawy

03:49 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، عقب إنهاء زيارة سريعة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح .

استقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي، للتشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين والإمارات.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وتطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وكذلك سد النهضة وأمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات بين الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي، تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة، شدد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره .

كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة المستجد، حيث أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا الإطار، وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.

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