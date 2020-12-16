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استشهاد طيار جزائري إثر سقوط مروحية عسكرية في البحر شمالي البلاد

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استشهاد طيار جزائري إثر سقوط مروحية عسكرية في البحر شمالي البلاد استشهاد طيار جزائري إثر سقوط مروحية عسكرية في البحر شمالي البلاد

مصراوي Masrawy

04:06 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الجزائر- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء استشهاد طيار وفقد اثنين آخرين جراء سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية قبالة سواحل ولاية تيبازة (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية، في عرض البحر على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة".

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة الذي يضم ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة لذلك، وأشار إلى أن الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، كما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

بدوره، نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في تغريدة له على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الضابط الشهيد، وقدم تعازيه إلى كل أفراد الجيش وإلى عائلة الملازم أول بوزايدة نورالدين.

وقال تبون "إثر استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية، أتقدم بتعازي الخالصة لعائلة الشهيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين".

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