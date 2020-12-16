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مصراوي Masrawy

القاهرة – (أ ش أ):

أبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادته اليوم الأربعاء بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين .

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - فى تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر- "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".