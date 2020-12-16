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ترحيب خليجي بقرار واشنطن تصنيف "سرايا المختار" البحرينية مجموعة إرهابية

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ترحيب خليجي بقرار واشنطن تصنيف "سرايا المختار" البحرينية مجموعة إرهابية ترحيب خليجي بقرار واشنطن تصنيف "سرايا المختار" البحرينية مجموعة إرهابية

مصراوي Masrawy

03:57 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الرياض- (د ب أ):

رحبت دول مجلس التعاون الخليجي الست، الأربعاء، بقرار أمريكا تصنيف ما يعرف باسم منظمة "سرايا المختار"البحرينية "مجموعة إرهابية عالمية بعد أن أصبحت تشكل تهديدا لدول المنطقة والعالم".

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف "سرايا المختار"، مجموعة إرهابية عالمية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، "لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم".

وقال الحجرف إنه "سبقت إدانة أفراد سرايا المختار البحرينية بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.

وأكد الحجرف" مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ جميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها أضافت منظمة "سرايا المختار" والتي تعرف أيضا باسم "كتائب المختار" أو "المقاومة الإسلامية البحرينية" لقائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان:"سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

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