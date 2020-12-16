نائب محافظ الأقصر يستقبل القنصل البريطاني لمناقشة عودة السياحة الإنجليزية

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الأقصر- محمد محروس:

استقبل محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، صوفيا ليون القنصل البريطاني ومدير الشئون القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر بالقاهرة، وايفيت كريا نائب القنصل، بحضور سعدي عبدالقادر مدير البرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر خلال زيارتها للمحافظة.

وناقش الجانبان سبل عودة السياحة البريطانية للأقصر، وأوجه التعاون المتبادل بين البلدين، وعدد من القضايا المتعلقة بالجالية الإنجليزية المقيمين في الأقصر.

ومن المقرر أن تستمر زيارة القنصل البريطاني للأقصر 3 أيام تلتقي خلالها بالبريطانيين المقيمين بالمحافظة.

ورحب نائب محافظ الأقصر بالقنصل البريطاني مؤكدًا على قوة العلاقات المصرية البريطانية، والتي تتمثل في العديد من الجوانب، كما أشار إلى أن البريطانيين المتواجدين بالأقصر سواء السياح أو المقيمين مرحب بهم دائمًا.