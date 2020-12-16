رغم سوء الأحوال الجوية.. تداول 19 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

واصلت ميناء دمياط اليوم الأربعاء، حركة تداول البضائع والحاويات رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض مناطق المحافظة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية، واستمر فتح البوغاز، وجرى تداول 19 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع شملت 350 طن كحول و3400 طن فوسفات، لافتًا إلى أن حركة الوارد تضمنت 11282 طن ذرة و14108 طن قمح و1474 طن صودا. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156562 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 33834 طنًا.