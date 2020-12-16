أخبار عاجلة

"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ" -
عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة -
الكويت تغلق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية بدءًا من مساء اليوم حتى 1 يناير -
محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد -
بسبب "نوع كورونا الجديد".. مطار سوهاج الدولي يلغي 3 رحلات جوية -
"بحبه من على الفيس".. ننشر اعترافات عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين -
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد -
لبنان: خاطفو سفينة البضائع قبالة سواحل نيجيريا أطلقوا سراح البحارة اللبنانيين -
الصحة اللبنانية توصي بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا -
النمسا: لن نغلق حدودنا مع بريطانيا وننتظر رأي العلماء بشأن السلالة الجديدة لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رغم سوء الأحوال الجوية.. تداول 19 سفينة بميناء دمياط

Print
رغم سوء الأحوال الجوية.. تداول 19 سفينة بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية.. تداول 19 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

03:47 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

واصلت ميناء دمياط اليوم الأربعاء، حركة تداول البضائع والحاويات رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض مناطق المحافظة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية، واستمر فتح البوغاز، وجرى تداول 19 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع شملت 350 طن كحول و3400 طن فوسفات، لافتًا إلى أن حركة الوارد تضمنت 11282 طن ذرة و14108 طن قمح و1474 طن صودا. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156562 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 33834 طنًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

شبكة عيون الإخبارية