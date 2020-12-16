بالصور.. افتتاح كلية الإعلام بجامعة المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، كلية الإعلام، بحضور نواب رئيس الجامعة.

وأجرى رئيس الجامعة جولة بالكلية وأثنى على المجهود المبذول بها، وما تضمه من معامل للصوتيات والجرافيكس واستوديوهات تليفزيون وإذاعة، ومدرجات وقاعات دراسية والمكتبة، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والمصاعد ووسائل الحماية المدنية وسلم الإنقاذ، وحجم العمل الذي جرى بالكلية منذ بدء الدراسة.

كما التقى رئيس الجامعة ببعض الطلاب، وهنأهم بافتتاح الكلية، وأهمية الاستفادة من إمكانياتها التي تواكب التطور الكبير الذي يشهده العمل الإعلامى.