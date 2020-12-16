أخبار عاجلة

"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ" -
عمرها ٨٤ عامًا... صور لعمليات التنقيب عن النفط بصحراء شمال المملكة -
الكويت تغلق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية بدءًا من مساء اليوم حتى 1 يناير -
محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد -
بسبب "نوع كورونا الجديد".. مطار سوهاج الدولي يلغي 3 رحلات جوية -
"بحبه من على الفيس".. ننشر اعترافات عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين -
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد -
لبنان: خاطفو سفينة البضائع قبالة سواحل نيجيريا أطلقوا سراح البحارة اللبنانيين -
الصحة اللبنانية توصي بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا -
النمسا: لن نغلق حدودنا مع بريطانيا وننتظر رأي العلماء بشأن السلالة الجديدة لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح كلية الإعلام بجامعة المنوفية

Print
بالصور.. افتتاح كلية الإعلام بجامعة المنوفية بالصور.. افتتاح كلية الإعلام بجامعة المنوفية

مصراوي Masrawy

03:45 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، كلية الإعلام، بحضور نواب رئيس الجامعة.

وأجرى رئيس الجامعة جولة بالكلية وأثنى على المجهود المبذول بها، وما تضمه من معامل للصوتيات والجرافيكس واستوديوهات تليفزيون وإذاعة، ومدرجات وقاعات دراسية والمكتبة، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والمصاعد ووسائل الحماية المدنية وسلم الإنقاذ، وحجم العمل الذي جرى بالكلية منذ بدء الدراسة.

كما التقى رئيس الجامعة ببعض الطلاب، وهنأهم بافتتاح الكلية، وأهمية الاستفادة من إمكانياتها التي تواكب التطور الكبير الذي يشهده العمل الإعلامى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

شبكة عيون الإخبارية