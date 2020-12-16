أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للمملكة‎

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قال إنها منحت الأولوية لحماية الصحة ومواصلة الجهود للحد من تبعات كورونا

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1442 / 1443.



وقال: "يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة أن أرفع إلى مقامكم الكريم مشاعر الشكر والعرفان، ومباركين صدور الميزانية العامة للدولة 1442/ 1443، وإن صدور هذه الميزانية جسد الرؤى الحكيمة بأن تعطى الأولوية في هذه الميزانية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومواصلة الجهود للحد من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادتكم الحكيمة -رعاكم الله- والمتمثلة في مجموعة من المبادرات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والتنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ لتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية".



وثمن حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، واستمرار عملية التنمية الدائمة لكل ما فيه تحقيق للعيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، سائلًا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.



رفع أمير منطقة تبوك برقية تهنئة مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ قال فيها: "يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم مشاعر الشكر والعرفان، مباركين صدور الميزانية العامة للدولة 1443/ 1442. إن صدور هذه الميزانية جسد الرؤى الحكيمة بأن تعطى الأولوية في هذه الميزانية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومواصلة الجهود للحد من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والمتمثلة في مجموعة من المبادرات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات وزيادة كفاءة الإنفاق وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والتنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية التي سوف تسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية واستمرار عملية التنمية الدائمة ويحقق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن، سائلين المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم، حفظكما الله".أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز