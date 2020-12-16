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الزراعة: مركز بحوث الصحراء ينتهي من حفر 7 آبار للمياه الجوفية في شرق العوينات

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الزراعة: مركز بحوث الصحراء ينتهي من حفر 7 آبار للمياه الجوفية في شرق العوينات الزراعة: مركز بحوث الصحراء ينتهي من حفر 7 آبار للمياه الجوفية في شرق العوينات

مصراوي Masrawy

03:19 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس وحدة حفر الآبار بالمركز، إنه تم الانتهاء من حفر عدد 5 آبار إنتاجية للمياة الجوفية في منطقة شرق العوينات بمحافظة البحر الأحمر، وذلك طبقاً لبرتوكول التعاون الموقع بين كلاً من وحدة حفر الآبار بمركز بحوث الصحراء وإحدى الشركات بمنطقة شرق العوينات.

وأضاف "متولي"، أن حفر هذه الأبار يعد من أهم عمليات الحفر التي تمت بهذه المنطقة، حيث كانت على أعماق متوسطة (350)م وتم إختراق خزان الحجر الرملي النوبي بهذه المنطقة وساهمت هذه العمليات في قراءة التغير في مخزون المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات.

أشار نائب رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن وحدة حفر الأبار انتهت أيضا من حفر عدد (2) بئر إنتاجي للمياه الجوفية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها حيث أنها تمت من خلال وحدة حفر الآبار بمركز بحوث الصحراء على عمق (750)م ، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا سوف يساهم في تطوير عمليات الحفر في هذه المحافظة لما لها من طبيعة خاصة نظرًا لطبيعة التربة بهذة المنطقة.

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