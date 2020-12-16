لمكافحة سرقة المياه.. حملة لفحص العدادات بالسويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

واصلت لجنة المخالفات بشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة، وضبط الوصلات المخالفة.

وأجرت اللجنة اليوم الأربعاء حملات تفتيش على الخطوط، وعدادات المياه، وجرى رفع وصلات المياه غير القانونية.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة، إن هذه المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة مستمرة في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية.

وأضاف اللواء عصمت في تصريحات أن قطاع الشركة انتهى من أعمال تطهير شبكة الصرف في عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، منها مساكن رابعة العدوية بمنطقة الشهداء، وشارع طنطا، وامتداد شارع رضا بنطاق حي ثان، وشارع الإمام علي بالسلطان حسين، وشارع مكة بنطاق حي أول والمنطقة الأولى بالشيخ زايد، وضواحي التمليك المتطور.