محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء "النواب والشيوخ"

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بمكتبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 2020، وهم الدكتور مؤمن معاذ حمدي محمد حسن، ومحمد علي عبدالغني.

وهنأ الزملوط النواب الفائزين، مُتمنيًا لهم التوفيق في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح الزملوط، أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع، ويتكامل دوره مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا ضرورة توحيد جهود الجهازين التنفيذي والتشريعي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة خلال المرحلة المقبلة.