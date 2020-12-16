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محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء "النواب والشيوخ"

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محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء "النواب والشيوخ" محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء "النواب والشيوخ"

مصراوي Masrawy

03:23 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بمكتبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 2020، وهم الدكتور مؤمن معاذ حمدي محمد حسن، ومحمد علي عبدالغني.

وهنأ الزملوط النواب الفائزين، مُتمنيًا لهم التوفيق في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح الزملوط، أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع، ويتكامل دوره مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية في ، مؤكدًا ضرورة توحيد جهود الجهازين التنفيذي والتشريعي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

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