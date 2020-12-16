أهالي العسكريين المفقودين يقتحمون وزارة الدفاع في يريفان

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مصراوي Masrawy

وكالات:

نظمت مجموعة من أهالي العسكريين الأرمن المفقودين جراء الجولة الأخيرة من القتال بإقليم قرة باغ، مظاهرة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة يريفان، حسبما نقلت وسائل إعلامية روسية وأرمينية.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر أن المتظاهرين، الذين يطالبون الحكومة بالكشف عما يتوفر من المعلومات عن مصير أبنائهم واتخاذ خطوات من أجل عودتهم، اقتحموا أبواب وزارة الدفاع الأرمنية.

ووافق وزير الدفاع، فاغارشاك هاروتيونيان، وقائد الأركان، أونيك غاسباريان، على استقبال عشرة ممثلين عن المتظاهرين، فيما ينتظر الآخرون اختتام الاجتماع وسط أجواء من التوتر المتصاعد.

وينظم أهالي الجنود المفقودين حملات احتجاجية منذ نحو شهر، لكن مظاهرة اليوم تتجاوز سابقاتها توترا، لا سيما أنها تأتي على خلفية تقارير عن أسر أكثر من 100 عسكري في إقليم قره باغ مؤخرا.

واعترف رئيس جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أرمينيا، أرايك هاروتيونيان، اليوم بأسر بضعة عشرات العسكريين الأرمن قرب بلدة ختسابرد في مقاطعة هادروت بقره باغ، محملا الجانب الأذربيجاني المسؤولية عن القيام بـ"استفزازات مستمرة"، وأعلن أن خطوات تتخذ حاليا لاستعادة هؤلاء الأسرى.