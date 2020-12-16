رئيس "دار السمار": ميزانية الخير والبركة تتحدى كل الصعاب

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أكد أن القيادة وضعت "صحة الإنسان" كأولوية قصوى

أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإعلان الميزانية العامة للمملكة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أنها ميزانية خير وبركة رُغم كُل الصعاب التي ألمت بالعالم بأسره بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وقال: ما تضمنته هذه الميزانية من وضع صحة الإنسان كأولوية قصوى أكدت حِرص هذه الدولة المُباركة وحكامها على كُل خير لأبناء ومقيمي هذا البلد المِعطاء، وأن المملكة العربية السعودية بلد الخير والحكمة.

وأضاف: ما رأيناه أمس في هذه الميزانية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة دائماً في المُقدمة وتسير إلى الأمام بحكمة حُكامها واللحمة الوطنية والترابط الوطيد بين الشعب والحكومة الذي يجعلنا نفخر يوماً بعد يوم أننا سعوديين وفي ظل هذه البلاد الغالية.

وأردف "سمار": الميزانية حملت معها البشرى السارة لنا كمواطنين في أننا من تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح بفضل الله أولاً ومن ثم فضل القيادة الرشيدة.رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار الميزانية العامة