نائب أمير الرياض: الميزانية أكدت على اهتمام القيادة بصحة المواطنين

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قال إنها تسهم في تنفيذ المشاريع التنموية ورفع كفاءة الإنفاق ودعم القطاع الخاص

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ "2021م".

وأشار إلى أن ما شهده العالم من ظروف استثنائية خلال هذا العام نتيجة جائحة كورونا كان له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، إلا أنه بفضل الله ثم الإدارة الحكيمة والفعالة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واتخاذ التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية، أدى إلى الحد من آثار هذه الجائحة، مضيفاً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن كان لها الأولوية فيما تم اتخاذه من تدابير وفيما أعلن عنه في هذه الميزانية المباركة.

وأضاف نائب أمير الرياض أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أننا شاهدنا في هذه الميزانية "وفي كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد؛ التأكيد على استمرار العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والانطلاق نحو مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية".نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز