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مليار و 100 مليون جنيه متحصلات التصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

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مليار و 100 مليون جنيه متحصلات التصالح في مخالفات البناء بالبحيرة مليار و 100 مليون جنيه متحصلات التصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

مصراوي Masrawy

03:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

البحيرة– أحمد نصرة:

استقبلت محافظة البحيرة، حتى اليوم الأربعاء، 269 ألف طلب لتقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات البناء، بإجمالي متحصلات مالية مليار و 102 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى استمرار فتح المراكز التكنولوجية خلال أيام العطلات الرسمية مع العمل فترة عمل مسائية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون، والتعامل بسرعة وتذليل العقبات لإعادة حق الدولة، مشددًا على المتابعة المستمرة لتفعيل القانون الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

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