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قبول ١٧ طعنًا بانتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج

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قبول ١٧ طعنًا بانتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج قبول ١٧ طعنًا بانتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج

مصراوي Masrawy

03:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، تلقي اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية ٩٠ طعنًا مقدمة من ٦ كليات وهي، العلوم، الآداب، الزراعة، الطب البيطري، الحقوق والآثار.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أنه جرى قبول ١٧ طعنًا ليصبح إجمالي أعداد الطلاب النهائية الذين سيخوضون الانتخابات ١٠٤٠ طالبًا وطالبة من مختلف الكليات.

وأشار "عزيز" إلى أنه سيجرى إعلان الكشوف النهائية، مساء اليوم الأربعاء، على أن تبدأ غدًا الخميس ١٧ ديسمبر الجاري مرحلة الدعاية الانتخابية من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٤ مساًء، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد ٢٠ ديسمبر.

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