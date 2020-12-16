نصحته بعدم تعاطي المخدرات.. ابن يقتل أمه حرقًا في المحلة الكبرى

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

لقيت ربة منزل حتفها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بحروق بأماكن متفرقة من الجسد، إثر إشعال ابنها النيران في جسدها، بسبب نصحها له بعدم تعاطي المخدرات.

وقال الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام، إن الأم جرى نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة ٤٠% فى مختلف أنحاء جسدها، وأنه جرى عمل الإسعافات الأولية للحالة وتحويلها إلى مركز الحروق بالمستشفى الخيري لعدم وجود قسم متخصص لتلك الحوادث.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالى بإقدام شاب يدعى "رامى " ٢٧ عامًا، على حرق والدته "نهاد. م"، بعد إلقاء مادة قابلة للاشتعال على جسدها، وفر هاربًا.

انتقل الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتبين أنها مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء جسدها.

وأكد شهود العيان، أن المتهم ألقى البنزين على أمه بمجرد خروجها من المنزل، على مرأى الجميع بسبب الخلافات الأسرية.

جرى نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وعمل أكمنة لضبط المتهم.