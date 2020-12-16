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المفوضية الأوروبية: هناك سبيلًا للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا قبل نهاية ديسمبر

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المفوضية الأوروبية: هناك سبيلًا للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا قبل نهاية ديسمبر المفوضية الأوروبية: هناك سبيلًا للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا قبل نهاية ديسمبر

مصراوي Masrawy

03:09 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بروكسل- (أ ش أ):

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هناك ماوصفته بالسبيل للتوصل إلى اتفاق يحدد العلاقة التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من التكتل "بريكست" ويكون متفقا عليه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقالت فون دير لاين - في كلمة أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل أوردتها "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء - "إنه الظروف الراهنة، لا يمكنني إخباركم ما إذا سيكون هناك اتفاق من عدمه والمسار قد يكون ضيقًا للغاية لكنه موجود".

وأضافت "لقد توصلنا إلى سبيل للمضي قدمًا بشأن معظم القضايا، لكن لا تزال هناك قضيتان معلقتين وهما فرص التكافؤ وحقوق الصيد لافتة إلى أن القضايا المرتبطة بالحكم تم حلها إلى حد كبير، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة".

وأوضحت فون دير اين -أنه فيما يتعلق بمصائد الأسماك - فان المناقشة لا تزال صعبة للغاية ، لكنها تعهدت بمواصلة التفاوض.

يشار إلى أن رئيسة المفوضية الاوروبية قد عقدت محادثات مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يوم /الأحد/ الماضي، حيث اتفق الطرفان على "بذل المزيد من الجهد" ، ومواصلة المناقشات للوصول لاتفاق بين لندن وبروكسل، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الجديدة في 31 ديسمبر الجاري.

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