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البرلمان الأوروبي يُصدّق على منح 58 مليار دولار لأوروبا لمواجهة كورونا

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البرلمان الأوروبي يُصدّق على منح 58 مليار دولار لأوروبا لمواجهة كورونا البرلمان الأوروبي يُصدّق على منح 58 مليار دولار لأوروبا لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

02:52 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بروكسل- (د ب ا):

اتفق البرلمان الأوروبي مع الدول الأعضاء، الأربعاء، على تخصيص 47.5 مليار يورو ( 58 مليار دولار) من حزمة المساعدات المخصصة لمواجهة من أجل مساعدة دول الكتلة الأوروبية.

ويمكن استخدام الأموال بأثر رجعي من أجل المشاريع التي بدأت في فبراير الماضي، كما يمكن استخدامها حتى نهاية عام 2023. ويتطلب التوزيع الحقيقي للأموال موافقة أخرى، ولكن من المرجح بصورة كبيرة الحصول عليها.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التماسك إليزا فيريرا أمس الثلاثاء إن ربع الأموال يهدف للمساعدة في تحقيق أهداف المناخ في الكتلة الأوروبية، كما أنه سوف تكون هناك مرونة في كيفية استخدام الأموال.

ومن المتوقع تخصيص نحو 4ر2 مليار يورو للمناطق الألمانية.

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مصراوي Masrawy

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