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6 توجيهات من الأوقاف للأئمة والمصلين للمحافظة على استمرار فتح المساجد

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6 توجيهات من الأوقاف للأئمة والمصلين للمحافظة على استمرار فتح المساجد 6 توجيهات من الأوقاف للأئمة والمصلين للمحافظة على استمرار فتح المساجد

مصراوي Masrawy

03:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:
شددت وزارة الأوقاف مجددُا على عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد أي مناسبات اجتماعية بالمساجد مراعاة للظروف الراهنة في مواجهة كورونا.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأربعاء، جميع الأئمة والخطباء بالالتزام الكامل بالخطبة المقررة وموضوعها : "الوقاية خير من العلاج"، والإسهام بجدية في التوعية الواضحة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها، والبعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي عند الحضور إلى المسجد، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعي ووطني وإنساني.

ودعت وزارة الأوقاف إلى ضرورة التزام الجميع بذلك حفاظًا على أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا، والتزامًا بتعليمات ديننا في دفع الأذى عن أنفسنا وعن الآخرين، ولاستمرار المحافظة على فتح المساجد.

وأكدت الوزارة على عدم فتح أي دار مناسبات، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة في ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، وعدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار .

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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