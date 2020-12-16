تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد: أمطار غزيرة على 8 محافظات وهذا موعد تحسن الطقس

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نهايتها اليوم الأربعاء، حيث تمتد الأمطار متوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة.

ومن المتوقع- بحسب الخبراء- أن تستقر الأجواء نسبىيا غدا الخميس؛ حيث تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية.

وتابعوا: "فرص الأمطار على القاهرة غدا خفيفة وفي الصباح الباكر وغير مؤثرة".

وأكد الخبراء أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبيعية، وليست عنيفة، لكن الأمطار الغزيرة ستسقط في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش.