ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بلاغات من مواطنين بسرقة دراجاتهم النارية أثناء توقفها بدائرة القسم.

وتبين من التحريات تكوين 3 أشخاص لهم معلومات جنائية تشكيل عصابي يتزعمه أحدهم، تخصص نشاطهم في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.

جرى ضبط المتهمين أثناء سرقة إحدى الدراجات النارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم مقص حديدي وسلاح أبيض.

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، واعترفوا تفصيليًا بارتكاب 9 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسمي أول وثان سوهاج ومركز سوهاج.

جرى بإرشاد أحد المتهمين ضبط المسروقات المُستولى عليها في تلك الوقائع.

أُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.