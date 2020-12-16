حصر المخابز لإمدادها بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد- صور

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بحصر المخابز بمدينة الخارجة وعمل رسم كروكي، لدراسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن المشروع الجاري تنفيذه حاليًا.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد، نائب مدير أمن الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع جرى استعراض متابعة موقف تكليفات اجتماع المجلس السابق وما تحقق منها، وأكد الزملوط على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتسليم العقود للمنتفعين، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالوحدات المحلية للمدن والقرى للاستفادة من العمالة الزائدة في الجهات التي تعاني من عجز، خلال شهر من تاريخه.

كما كلف الزملوط، بسرعة الانتهاء من إعداد تقارير زراعة الأرز الجاف للبدء في تعميمه خلال موسم الأرز القادم، مشددًا بحظر جمع وتشوين المخلفات الزراعية الجافة داخل الكتل السكنية كإجراء احترازي لمنع نشوب حرائق.

وكلف المحافظ، مديرية الشئون الصحية بحصر العجز بالمستلزمات الطبية والأجهزة بالمستشفيات لتقوم المحافظة بتدبيرها.

وشمل الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مدارس بمراكز الخارجة وبلاط وباريس، ومحطة معالجة ومشروع زراعة غابة شجرية بباريس.

وفي ختام الاجتماع كرم المحافظ عددًا من التنفيذيين المتميزين الذين شاركوا في مشروع التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث صقر 71.