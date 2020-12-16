أصيب بكورونا.. وفاة رئيس قسم المسالك البولية بجامعة طنطا سابقًا

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

فارق الدكتور محمد عبدالجواد الغرباوي رئيس قسم المسالك البولية ووكيل كلية الطب بجامعة طنطا سابقا، الحياة، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويجري دفن الجثمان بمقابر الغفران في طنطا بمحافظة الغربية، طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة.

ونعت جامعة طنطا، الطبيب الراحل والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل الصحى، قائلة: "ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وجرى نقله إلى العزل الصحي وتدهورت حالته الصحية، ووضع على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة حتى وافته المنية.