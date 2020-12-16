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وفاة استشاري نساء وتوليد بمستشفى زفتى العام متأثرًا بفيروس كورونا

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وفاة استشاري نساء وتوليد بمستشفى زفتى العام متأثرًا بفيروس كورونا وفاة استشاري نساء وتوليد بمستشفى زفتى العام متأثرًا بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

02:40 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

توفي الدكتور سعد عبدالله زعير استشاري النساء والتوليد بمستشفى زفتى العام، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويجري تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في زفتى.

ونعت نقابة الأطباء بالغربية الطبيب الراحل قائلة: "ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، متمثلة في ارتفاع درجة حرارته وضيق في التنفس وجرى أخذ عينة طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية.

وجرى عزل الطبيب بالعزل الصحي وتدهورت حالته، ونقل إلى العناية المركزة وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.

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