بالصور.. سقوط أمطار على مدن وقرى الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة، على مدن وقرى المحافظة.

وضرب الطقس السيئ محافظة الدقهلية، وتساقطت الأمطار بشكل متقطع على المدن والقرى، وغطت السحب سماء المحافظة.

كما توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة، بسبب سرعة الرياح، وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ، وتشكيل لجان من رؤساء الوحدات المحلية للمرور على الطرق السريعة والشوارع للتأكد من تثبيت اللافتات الإعلانية، وتقليم الأشجار لمنع سقوط أي منها بسبب الرياح والأمطار، ومراجعة شركة الكهرباء الأعمدة والأسلاك.