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بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على رأس سدر بجنوب سيناء

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بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على رأس سدر بجنوب سيناء بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على رأس سدر بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

02:34 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة، تسببت في تراكم المياه على جانبي الطريق الدولي الجديد دون وقوع خسائر، مع استمرار حركة السير على الطريق الساحلي والدولي الجديد.

كما شهدت مدينة أبورديس تساقط أمطار متوسطة، استمرت دقائق وتوقفت دون أن تخلف آثار أو خسائر، وتسود باقي مدن المحافظة استقرارًا في حالة الطقس.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إن المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال خطة معدة بالتنسيق مع كافة الجهات من خلال رفع حالة الطوارئ باستمرار، والاستعداد والتأهب لأي ظروف طارئة.

وأكد المحافظ أن الموانئ البحرية تعمل والطرق مفتوحة أمام السيارات، مناشدًا سائقي السيارات بتوخي الحذر والقيادة ببطء حال سقوط أمطار على الطرق الدولية.

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