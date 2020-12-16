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: المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى في الضفة الغربية وغزة

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فيروس كورونا: المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى في الضفة الغربية وغزة : المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى في الضفة الغربية وغزة

مصراوي Masrawy

02:40 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

غزة- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة وفي الصفة الغربية أن قدرة استيعاب مستشفيات القطاع العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تكون معدومة، مما استدعى الاستعانة بالمستشفيات الخاصة.

وذكرت الجهات الصحية في غزة أنّ عدد الحالات المتدهورة بين مصابي مرضى كورونا تشهد ارتفاعا كبيرا، وفتحت أقسام جديدة في عدد من المستشفيات.

وأفادت مصادر صحية في غزة، أنّه أمام الزيادة في أعداد الاصابات خاصة الحرجة منها - بلغت خلال الساعات الماضية 226 حالة- وبعد أن امتلأت الأسرة في مستشفى غزة الاوروبي ومستشفى الصداقة التركي، اضرت السلطة إلى الاعتماد على مستشفيات غير مهيأة لاستقبال مرضى كوفيد 19- وليس بها المعدات اللازمة للتعامل مع الوباء.

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مصراوي Masrawy

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