انفجار بيروت: هل سيمتنع الوزراء من المثول أمام المحقق العدلي؟

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مصراوي Masrawy

بيروت- (بي بي سي):

من المقرر أن يستجوب المحقق العدلي فادي صوان في انفجار بيروت وزير المالية السابق علي حسن الخليل ووزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي زعيتر بشأن اتهامات بالإهمال المزعوم في الانفجار في أغسطس.

وقد يمتنع الوزيران عن الحضور بدعوى الحصانة البرلمانية بحسب تقارير تناقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، كما فعل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اذ رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

وكان القاضي صوان قد أرسل عبر النيابة العامة، طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة، وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليه الاتهام، وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء.