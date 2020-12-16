أخبار عاجلة

فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب -
"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية -
"حقوق الإنسان": أنظمة المملكة كفلت الحق في العمل وعززته -
وزير الخارجية الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على رد فعل مشترك تجاه السلالة الجديدة من كورونا -
الصين تنفي مزاعم التنصت على مقر الاتحاد الإفريقي وتصفها بـ"الكاذبة" -
الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة -
ضبط 3 أشخاص أنشأوا جمعية إسكان وهمية للنصب على مواطنين بالقاهرة -
قُدرت بمليوني جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 300 طربة حشيش في البحيرة -
أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية -
بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انفجار بيروت: هل سيمتنع الوزراء من المثول أمام المحقق العدلي؟

Print
انفجار بيروت: هل سيمتنع الوزراء من المثول أمام المحقق العدلي؟ انفجار بيروت: هل سيمتنع الوزراء من المثول أمام المحقق العدلي؟

مصراوي Masrawy

02:39 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بيروت- (بي بي سي):

من المقرر أن يستجوب المحقق العدلي فادي صوان في انفجار بيروت وزير المالية السابق علي حسن الخليل ووزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي زعيتر بشأن اتهامات بالإهمال المزعوم في الانفجار في أغسطس.

وقد يمتنع الوزيران عن الحضور بدعوى الحصانة البرلمانية بحسب تقارير تناقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، كما فعل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اذ رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

وكان القاضي صوان قد أرسل عبر النيابة العامة، طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة، وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليه الاتهام، وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

شبكة عيون الإخبارية