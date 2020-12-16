بعد استهدافهما بعبوات ناسفة.. إخماد النيران في بئري نفط بالعراق

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مصراوي Masrawy

بغداد- (د ب أ):

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، الأربعاء، الانتهاء من إخماد الحرائق في بئرين نفطيين، والتي جاءت جراء عمل تخريبي لتنظيم داعش، في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك - 250كم شمالي بغداد.

وقال وزير النفط العراقي في رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن "الجهد الوطني في الشركات النفطية، وبمتابعة من قبل قيادة القطاع النفطي، قد تمكن من إخماد النيران في البئرين النفطيين 44،33 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك والسيطرة عليها بوقت قياسي غير مسبوق بعد عمل تخريبي من تنظيم داعش".

وفي إطار متصل، ذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن الوزارة سخرت في وقت سابق جميع إمكانياتها لدعم وإسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال بكركوك والجهات الساندة في الشركات النفطية، من أجل الإسراع في السيطرة على النيران وإخمادها وإعادة تأهيل البئرين.

وكانت عناصر تنظيم داعش استهدفت فجرالأربعاء الماضي البئرين النفطيين بعبوات ناسفة مما تسبب في اندلاع النيران بهما وتصاعد سحب الدخان الكثيف وإيقاف الإنتاج منهما.