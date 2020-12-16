أخبار عاجلة

فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب -
"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية -
"حقوق الإنسان": أنظمة المملكة كفلت الحق في العمل وعززته -
وزير الخارجية الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على رد فعل مشترك تجاه السلالة الجديدة من كورونا -
الصين تنفي مزاعم التنصت على مقر الاتحاد الإفريقي وتصفها بـ"الكاذبة" -
الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة -
ضبط 3 أشخاص أنشأوا جمعية إسكان وهمية للنصب على مواطنين بالقاهرة -
قُدرت بمليوني جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 300 طربة حشيش في البحيرة -
أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية -
بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

Print
نوه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من القيادة

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالدكتور الحبيب، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- مؤكدا على تسخير كافة الإمكانات للمستثمرين بالمنطقة.

وأعرب الدكتور الحبيب عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهوده في دعم النشاط التنموي بالمنطقة. وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب

فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب

"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية

"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية

"حقوق الإنسان": أنظمة المملكة كفلت الحق في العمل وعززته

"حقوق الإنسان": أنظمة المملكة كفلت الحق في العمل وعززته

أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية

أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية

شبكة عيون الإخبارية