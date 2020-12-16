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معهد الإدارة العامة بـ"الشرقية" يدشّن برامجه التدريبية للعام 2021

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معهد الإدارة العامة بـ"الشرقية" يدشّن برامجه التدريبية للعام 2021 معهد الإدارة العامة بـ"الشرقية" يدشّن برامجه التدريبية للعام 2021
تتضمّن عدداً من التخصصات الإدارية التي تسهم في تطوير بيئة العمل

معهد الإدارة العامة بـ

دشّن معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية برامجه التدريبية (القصيرة والطويلة) والبرامج الإعدادية (دبلوم بعد الثانوي والدبلوم العالي لحملة البكالوريوس) في عدد من التخصصات الإدارية التي تسهم في تطوير بيئة العمل بشكل كفء وفعال في القطاعين الخاص والعام.

وأكد مدير مركز الأعمال بفرع المعهد بالمنطقة الشرقية صالح الغريب، أن معهد الإدارة العامة، منذ أكثر من 60 عاماً، يتولى قيادة التنمية الإدارية بالمملكة العربية في شتى المجالات الإدارية (التدريب – الاستشارات – الدراسات)؛ من أجل إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتمكنة إدارياً.

وأضاف "الغريب" أن الطلب المتزايد للاستفادة من خدمات معهد الإدارة العامة كبيت خبرة إدارية محلياً وإقليماً، جعل المعهد ينشئ مركز الأعمال؛ لإتاحة الفرصة ولاستفادة القطاع العام والقطاع الخاص من أنشطة المعهد بمقابل مالي. مستنداً على فريق عمل يتجاوز 600 موظف وموظفة من حملة الشهادات العليا في جميع التخصصات الإدارية، من أفضل الجامعات العالمية.

ويعلن مركز الأعمال عن خططه التدريبية والإعدادية في بداية كل فصل تدريبي، في المجالات الإدارية المختلفة (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة المواد، الموارد البشرية، الهندسة الإدارية، الإحصاء، المحاسبة، العلاقات العامة، الاقتصاد والميزانية، السلوك التنظيمي، الإدارة المكتبية والمعلومات). ويعمل على إعداد وتطوير هذه البرامج عدد من المتخصصين والخبراء بناء على تقييم احتياج السوق بشكل مستمر.

وبين "الغريب" أن مركز الأعمال يتيح فرصة التدريب للعملاء في البرامج التدريبية والاعدادية خلال فترات مرنة، سواءً خلال الفترة الصباحية أو المسائية حسب احتياج العميل.

ولفت إلى أن المركز يهتم بتقديم دورات عامة مصممة مسبقاً أو تصميم برامج خاصة تتوافق مع متطلبات العميل.

وأشار "الغريب" إلى أن تنفيذ البرامج في المقر الرئيسي لمعهد الإدارة أو أحد فروعه أو في مقر العميل أو موقع آخر، يتم الاتفاق عليه حسب رغبة العميل.معهد الإدارة العامة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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