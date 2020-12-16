أخبار عاجلة

فيديو الطائرة.. لحظات قبيل وفاة راكب بكورونا والبحث عن بقية الركاب -
"الخريف" في مؤتمر "سيدات الصناعة 2020": الصناعة السعودية تعيش فترة ذهبية -
"حقوق الإنسان": أنظمة المملكة كفلت الحق في العمل وعززته -
وزير الخارجية الألماني يحث الاتحاد الأوروبي على رد فعل مشترك تجاه السلالة الجديدة من كورونا -
الصين تنفي مزاعم التنصت على مقر الاتحاد الإفريقي وتصفها بـ"الكاذبة" -
الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة -
ضبط 3 أشخاص أنشأوا جمعية إسكان وهمية للنصب على مواطنين بالقاهرة -
قُدرت بمليوني جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 300 طربة حشيش في البحيرة -
أمير تبوك يستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن تبنت مجموعة العشرين بحوثهم العلمية -
بروفيسور سعودي: تحوّر كورونا طبيعي وعدائيته لم تتغير كثيراً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بعد تقارير بتحويلها لأراضي سكنية.. منع صاحب الريف الأوروبي من السفر

Print
بعد تقارير بتحويلها لأراضي سكنية.. منع صاحب الريف الأوروبي من السفر بعد تقارير بتحويلها لأراضي سكنية.. منع صاحب الريف الأوروبي من السفر

مصراوي Masrawy

02:16 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

قرر المستشار خالد عبد الرحمن سالم قاض التحقيق، في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق الإسكندرية الصحراوي، منع الدكتور عبد الله سعد صاحب الريف الأوروبي من السفر بعد تلقي قاضي التحقيق تقرير اللجنة المشكلة للوقوف على قيمة المخالفات التي تمت جراء تغيير نشاط الأرض من استغلالها في الزراعة إلى تحويلها لأراض سكنية بمساحة 4700 فدان، وبلغت قيمة المخالفات 2 مليار و800 مليون جنيه .

قام قاضي التحقيق باستدعاء المتهم لمواجهته بما أسفر عنه التقرير، فطالب بأجل حتى يتمكن من التصالح، والتنازل عن جزء من الأرض للدولة مع تسوية باقي المبلغ، فتم إحالة طلب التصالح إلى لجنة التصالحات في جرائم المال العام لاتخاذ شئونها في التسوية واتمام التصالح .

يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أعاد للدولة مبلغ 280 مليون جنيه، في قضية صن ست المملوكة لصلاح دياب ومحمود الجمال وآخرين، بعد أن تقدموا بطلبات للتصالح، وسددوا تلك المبالغ .

ومن المنتظر أن يتم البت في طلب تصالح مالك الريف الأوروبي، ليتم بذلك استعادة حق الدولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

صور.. "حقوق الطفل في الدستور المصري" في ندوة بالوادي الجديد

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

أثناء تركيب "اللاقط".. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث في شبين القناطر

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

شبكة عيون الإخبارية