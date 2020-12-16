خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثالث الإعدادي- تسجيل الاستماره الإلكترونية، على الحساب المدرسي الموحد 365.

يبدأ تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية علي الاستمارة الإلكترونية، اليوم الأربعاء الموافق ١٦ ديسمبر حتى يوم ٢٦ ديسمبر، وينشر "مصراوي" خطوات تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات:

- الضغط على رابط التسجيل بالاستمارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

- ملء الاستمارة وطباعتها بالحصول على البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بالطالب، من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

- يتم إنشاء بريد إلكتروني موحد خاص بالطالب بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب الموجود في شهادة الميلاد.

- كتابة كود الطالب لتحصل عليه من خلال خدمات ولي الأمر الإلكترونية لمتابعة غياب الطالب من هذا الرابط الآتي: اضغط هنا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستعقد في مواعيدها المقررة وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2021.​