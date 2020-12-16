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الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ بالمحافظات للمنفعة العامة

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الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ بالمحافظات للمنفعة العامة الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ بالمحافظات للمنفعة العامة

مصراوي Masrawy

01:45 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، باجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج- لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لإقامة محطة معالجة صرف صحى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهي 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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