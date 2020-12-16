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لقاح كورونا: الاتحاد الأوروبي يعد بحملة تلقيح موحدة في غضون أسبوع

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لقاح كورونا: الاتحاد الأوروبي يعد بحملة تلقيح موحدة في غضون أسبوع لقاح كورونا: الاتحاد الأوروبي يعد بحملة تلقيح موحدة في غضون أسبوع

مصراوي Masrawy

02:14 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بروكسل- (بي بي سي):

أكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء على أن عمليات توزيع اللقاح ضد المستجد ستشمل كل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، دفعة واحدة، ومعا في نفس اليوم.

يأتي ذلك وسط ارتفاع حاد في أعداد الإصابات بالفيروس وتسارع وتيرة العدوى خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وتنتظر الدول الأوروبية الضوء الأخضر من بروكسل لبدء التوزيع والتطعيم، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في بيان ألقته أمام البرلمان الأوروبي أن التنسيق المدروس لضمان وصول اللقاح للجميع يجري بموجب قواعد التعامل مع الطوارئ المقررة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتسعى ألمانيا لإقرار لقاح شركة فايزربايونتيك قبل عيد الميلاد. ومن المقرر أن تجتمع الوكالة الأوروبية في 21 ديسمبر/كانون الأول لإقرار نوع اللقاح الذي سيرخص.

وأفادت المسؤولة الأوروبية بأن لقاح شركة فايزربايونتيك هو واحد من 6 لقاحات أخرى يدرس الاتحاد الأوروبي تأمينها، وأن الصفقة قد تتم خلال أسبوع.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالعمل على دعم دول أخرى في العالم من خلال مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وأوروبا لضمان توفير لقاحات للدول غير القادرة على شراءها.

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مصراوي Masrawy

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