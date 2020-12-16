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اعتماد أسس مشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتنفيذ الإسكان الاجتماعي

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اعتماد أسس مشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتنفيذ الإسكان الاجتماعي اعتماد أسس مشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتنفيذ الإسكان الاجتماعي

مصراوي Masrawy

01:53 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التي ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هي ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري(من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك..)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دوريًا في ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعًا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

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