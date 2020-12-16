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توافق على اتفاقية مع إيطاليا لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود

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الحكومة توافق على اتفاقية مع إيطاليا لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود توافق على اتفاقية مع إيطاليا لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود

مصراوي Masrawy

01:49 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود".

ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.

ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتها الخدمية.

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