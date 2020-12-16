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ضبط أدمن يروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية

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ضبط أدمن يروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية ضبط أدمن يروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:57 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط عاطل يدير صفحه عبر الإنترنت لممارسة الفجور بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على أحد التطبيقات على الإنترنت بها بعض العبارات التي يبدي من خلالها المعلن استعداده لممارسة الفجور.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث الآداب من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول الإسكندرية، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما نم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم “يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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